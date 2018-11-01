Аварийная комиссия "Роскосмоса" назвала причину крушения "Союза-ФГ"

Как и сообщалось ранее, сбой произошёл из-за повреждённого датчика во время отвода первой ступени.

Ракета "Союз-ФГ" потерпела крушение при взлёте из-за ошибки во время сборки на Байконуре. Был деформирован датчик разделения первой и второй ступеней ракеты. Из-за этого не открылась крышка сопла и боковой блок первой ступени ракеты не был отведён от центрального.

Нужно отметить, что такая версия озвучивалась и ранее. Так, накануне исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалёв сообщал, что причиной крушения ракеты была именно нештатная работа датчика.

Напомним, авария произошла 11 октября вскоре после запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблём "Союз МС-10" . Экипаж — россиянин и американец — благодаря спасательной системе благополучно приземлился в Казахстане.