"Яндекс" подсчитал средний платёж российских водителей по штрафам

Оказалось, что автомобилисты в среднем заплатили с января по сентябрь 2018 года по 1346 рублей.

Российские водители заплатили на 5% меньше штрафов за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Согласно подсчётам сервиса интернет-платежей "Яндекс. Деньги", средний платёж по России составил 477 рублей.

— С января по сентябрь 2018 года расходы одного пользователя на штрафы ГИБДД сократились на 12% — с 1536 до 1346 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сообщает пресс-служба компании.

По данным аналитиков сервиса, водители стали чаще оплачивать штрафы с мобильных устройств — 39% за девять месяцев 2018 года против 23% за такой же период годом ранее. Активнее всего смартфонами и планшетами при оплате пользуются автомобилисты из Нижнего Новгорода (81%), Новосибирска (69%) и Краснодара (60%).

В этом году снизилась и сумма выписанного штрафа — на платежи менее 500 рублей пришлось 70,5% уплаченных штрафов, тогда как в прошлом году — 65%. Оказалось, что 75% нарушителей погашают долг в первые 20 дней после получения с 50%-ной скидкой. Средний платёж оказался самым большим на Дальнем Востоке — 533 рубля, самый маленький — в Приволжье (444 рубля).

Ранее судебные приставы предложили списывать штрафы ГИБДД до 3000 рублей без возбуждения дела и в ускоренном режиме.