Журналисту Вышинскому продлили арест до 28 декабря

Херсонский суд продлил арест главреду РИА "Новости-Украина" Кириллу Вышинскому. Журналист будет находиться под стражей до 28 декабря.
— Срок содержания под стражей продлён до 28 декабря, — заявил адвокат Вышинского Андрей Доманский.
Главреда РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в государственной измене. 17 мая суд в Херсоне арестовал журналиста. Накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала не забывать о судьбе арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского.
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