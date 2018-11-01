Журналисту Вышинскому продлили арест до 28 декабря

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Журналисту Вышинскому продлили арест до 28 декабря

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Кирилл Вышинский. Фото: ©РИА Новости

Херсонский суд продлил арест главреду РИА "Новости-Украина" Кириллу Вышинскому. Журналист будет находиться под стражей до 28 декабря.

— Срок содержания под стражей продлён до 28 декабря, — заявил адвокат Вышинского Андрей Доманский.

Главреда РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в государственной измене. 17 мая суд в Херсоне арестовал журналиста. Накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала не забывать о судьбе арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского.

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