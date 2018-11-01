Бензин начал дешеветь на бирже после переговоров правительства и нефтяников

Кроме того, на 2,99% снизилась стоимость дизтоплива — до 56,847 тысячи рублей за тонну.

Биржевые цены на бензин снизились после подписания соглашения между Правительством РФ и представителями крупнейших нефтяных компаний о заморозке стоимости топлива до конца года. Это следует из данных торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость АИ-92 на СПбМТСБ снизилась на 2,46% — до 48,234 тысячи рублей за тонну, АИ-95 стоит 51,003 тысячи рублей (минус 4,47%). После переговоров кабмина и нефтяников подешевело и дизтопливо. Теперь тонна дизеля стоит меньше на 2,99% — 56,847 тысячи рублей.

Напомним, накануне представители Минэнерго, ФАС, нефтекомпаний и независимых НПЗ зафиксировали стоимость бензина на уровне июня 2018 года.