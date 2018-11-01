Михаил Ефремов увидел в России "фантомные боли" и "имперский морок"

По его мнению, только в России из всех бывших республик СССР воспринимают его развал негативно.

Актёр Михаил Ефремов считает, что у России есть имперские фантомные боли. Об этом он заявил в интервью украинскому радио "Новое время".

Говоря об СССР, он отметил, что пришёл конец коммунистическому мороку. Ведущий не согласился, и тогда Ефремов парировал.

— Нет, это другой морок. Имперский. Это фантомные боли, — сказал он.

По его мнению, только в России из всех бывших республик СССР воспринимают его развал негативно.

Нужно отметить, что Ефремов известен своими резкими высказываниями по поводу России. Так, он предлагал отдать Украине Крымский мост. Его даже предлагали внести в список "крымоненавистников".