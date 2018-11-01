Выходит из комы. Стало известно о состоянии девочки, на которую напала львица

Состояние девочки, которую в цирке шапито в Успенском районе Кубани атаковала львица, незначительно улучшилось, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в сфере здравоохранения региона.
— С улучшением. Потихоньку приходит в сознание. Скоро должны с аппарата ИВЛ снять. Но состояние по-прежнему тяжёлое, — рассказал источник.
Напомним, 28 октября цирковая львица напала на девочку во время представления в кубанском селе. Позднее региональное управление СКР возбудило дело по факту нападения животного. Организатор цирка задержан и помещён под домашний арест.
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