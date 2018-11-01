Украина начала боевые ракетные стрельбы рядом с Крымом

В учениях принимает участие военная авиация, подразделения зенитных, ракетных, радиотехнических войск, войск связи.

Вооружённые силы Украины начали боевые стрельбы с применением зенитных управляемых ракет средней и малой дальности на полигоне Ягорлык в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-центре командования Воздушных сил ВСУ.

— Сегодня, 1 ноября, на государственном испытательном полигоне Ягорлык в Херсонской области начались боевые стрельбы, контрольные лётные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности, — приводят украинские СМИ слова представителя командования Дмитрия Струтинского.

Этот полигон находится рядом с Крымом.

Накануне в Воздушных силах ВСУ заявляли, что для проведения учений с 1 по 4 ноября будет закрыто для полётов воздушное пространство над частью Чёрного моря.

Отмечалось, что участие в учениях принимает военная авиация, подразделения зенитных, ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация Воздушных сил, ПВО Сухопутных войск.