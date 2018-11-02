Причиной падения автобуса в реку в КНР стала драка пассажирки с шофёром — видео

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Причиной падения автобуса в реку в КНР стала драка пассажирки с шофёром — видео

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Согласно первоначальной версии, авария произошла из-за женщины — водителя легкового автомобиля.

Причиной падения автобуса в реку Янцзы в Китае 28 октября, где погибло 13 человек и двое числятся пропавшими без вести, стала драка пассажирки с водителем. Об этом сообщает портал Sina.

На кадрах, полученных с камер видеонаблюдения, видно, что пассажирка пропустила свою остановку и попросила водителя остановить автобус, но тот отказался выполнять её просьбу, поскольку муниципальный транспорт уже выехал на мост, где нет оборудованных остановок.

Женщина начала кричать, а затем подошла к водителю и ударила его по голове. Тот, в свою очередь, отпустил руль и пытался ударить пассажирку в ответ. Именно в этот момент он отвернулся от дороги и потерял управление — и тогда автобус столкнулся с легковушкой, врезался в ограждение и упал в реку.

Ранее китайские правоохранители указывали, что авария произошла по вине женщины — водителя легкового авто.

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