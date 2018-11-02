Арестован первый фигурант дела о групповом изнасиловании в Уфе

Один из трёх бывших полицейских, подозреваемых по громкому делу, пробудет в СИЗО как минимум до окончания этого года.

Кировский районный суд Уфы арестовал первого фигуранта уголовного дела о групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Заседание по громкому делу проводилось в закрытом режиме.

— Суд арестовал одного из подозреваемых экс-полицейских до 31 декабря 2018 года, — проинформировали в суде.

Напомним, что под подозрением в изнасиловании 23-летней девушки находятся 51-летний глава отдела полиции Уфимского района Эдуард Матвеев, начальник отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев и руководитель отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук. Все трое уже уволены из МВД.

Ранее стали известны результаты ДНК-экспертизы, доказавшие факт изнасилования. Проведённый анализ показал, что у 23-летней девушки множественные повреждения тканей. Кроме того, на теле девушки были обнаружены биоматериалы одного из подозреваемых — бывшего начальника отдела по вопросам миграции.