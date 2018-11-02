Украинские школьники помогут учёным считать пингвинов

Таким образом молодое поколение привлекут к исследованию живых ресурсов Антарктики.

Проект, о котором идёт речь, проводит Национальный антарктический научный центр (НАНЦ). Он предложил украинским школьникам поучаствовать в обработке и анализе снимков, снятых автоматическими камерами вблизи арктической станции "Академик Вернадский".

— Уже третий год в окрестностях украинской станции 3 автоматические камеры снимают "семейные фотоальбомы" пингвинов. Накопилось несколько тысяч снимков, требующих внимательного изучения, — сообщает пресс-служба Минобрнауки Украины.

Исследования, в которых примут участие школьники, являются частью международной программы мониторинга и прогнозирования состояния экосистемы Южного океана и запасов антарктического криля. С помощью снимков с камер учёные рассчитывают получить информацию о периоде гнездования, количестве отложенных яиц и уже вылупившихся птенцов, а также популяции подросших птенцов, которые уже доросли до "подросткового" возраста и покинули гнездо.

Всю полученную информацию сведут в единую базу данных и передадут в международный научный комитет.

Отметим, что самый неизученный континент таит в себе ещё немало загадок. Но с некоторыми из них человечество постепенно справляется. Например, в прошлом году была раскрыта тайна Кровавого водопада в Антарктике, над которой бились более 100 лет. А прошлым летом во льдах нашли рисунок участника экспедиции Скотта, погибшей век назад.