Представитель Константинополя: На Украине больше не существует УПЦ МП

Архиепископ также утверждает, что "модель автокефалии" является "единственным форматом, который способен помочь в украинской ситуации".

Представитель Константинопольского патриархата архиепископ Телмисский Иов заявил, что с "канонической точки зрения" Украинской православной церкви Московского патриархата в Незалежной "больше не существует". Об этом он рассказал в интервью изданию "Би-би-си Украина".

— С канонической точки зрения <...> сегодня на Украине УПЦ МП больше не существует, — заявил архиепископ Телмисский Иов.

Он добавил, что теперь все архиереи Украины в связи с решением синода являются архиереями Вселенского престола.

Иов также сообщил, что архиереи Украины сейчас должны ждать директиву Константинопольского патриархата по поводу своего дальнейшего функционирования. Он также убеждён, что "модель автокефалии" является "единственным форматом, который способен помочь в украинской ситуации".

Напомним, что киевские власти и неканоническая церковная структура на Украине надеются до конца текущего года получить томос об автокефалии от Константинополя. Из-за решения Константинопольского патриархата начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине Синод Русской православной церкви 15 октября заявил о разрыве евхаристического общения с Константинополем по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.