Улыбнулась Путину. Украинский журналист обвинил Меркель в "предательстве"

Корреспондент признался, что испытывает неприятные чувства, когда видит европейских лидеров рядом с российским.

Украинский журналист Дмитрий Гордон обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что она "предала Украину", улыбнувшись и пожав руку президенту России Владимиру Путину. Обвинения прозвучали в эфире телеканала "112 Украина".

В частности, телеведущий недоволен тем, как европейские лидеры общаются со своим российским коллегой. Гордон признался, что испытывает неприятные чувства, когда видит их рядом с российским лидером.

Напомним, что ранее Меркель критиковали журналисты немецких изданий. В частности, корреспондент Bild Джулиан Репке задавался вопросом, может ли канцлер проявлять "столь дружелюбное отношение" к Путину.

В мае это же издание раскритиковало Путина за подаренный Меркель букет. Автор назвал поступок российского лидера "оскорбительным", а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что дарить женщинам цветы — признак хорошего тона.