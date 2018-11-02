Улыбнулась Путину. Украинский журналист обвинил Меркель в "предательстве"

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Улыбнулась Путину. Украинский журналист обвинил Меркель в "предательстве"

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Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Михаил Климентьев

Корреспондент признался, что испытывает неприятные чувства, когда видит европейских лидеров рядом с российским.

Украинский журналист Дмитрий Гордон обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что она "предала Украину", улыбнувшись и пожав руку президенту России Владимиру Путину. Обвинения прозвучали в эфире телеканала "112 Украина".

В частности, телеведущий недоволен тем, как европейские лидеры общаются со своим российским коллегой. Гордон признался, что испытывает неприятные чувства, когда видит их рядом с российским лидером.

Напомним, что ранее Меркель критиковали журналисты немецких изданий. В частности, корреспондент Bild Джулиан Репке задавался вопросом, может ли канцлер проявлять "столь дружелюбное отношение" к Путину.

В мае это же издание раскритиковало Путина за подаренный Меркель букет. Автор назвал поступок российского лидера "оскорбительным", а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что дарить женщинам цветы — признак хорошего тона.

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