"Радуйся, хейтер!" Гуф запишет трек по мотивам своего избиения

На данный момент артист почти оправился от полученных травм, кроме сотрясения мозга и сломанного ребра.

Рэпер Гуф заявил в "Инстаграме", что в скором времени запишет трек, в котором подробнее расскажет об инциденте возле одного из московских ночных клубов.

— Тут я не буду расписывать вам всё в подробностях, лучше приберегу их для трека, — написал Гуф.

Он также подтвердил факт своего избиения, добавив, что хейтеры могут радоваться. Сам артист сейчас почти полностью восстановился от полученных травм за исключением сотрясения мозга и сломанного ребра. Загадочности истории с избиением добавляет тот факт, что правоохранители пока не могут установить личность нападавших.

Гуф подчеркнул, что данный инцидент был вторым в жизни, когда ему пришлось обратиться в полицию. Он обратил внимание на то, что правоохранителей вызвал не он, а сотрудники ночного клуба.

Напомним, 28 октября Гуфа избили и ограбили в московском клубе "Бункер". По словам адвоката, у его подзащитного сломаны два ребра. Кроме того, Жорин сообщил, что организатор нападения связан с крупным бизнесом и "уже попадал в скандальные сводки". Сообщалось, что инцидент произошёл на вечеринке по случаю дня рождения. Артист через своего правозащитника попросил завести уголовное дело.