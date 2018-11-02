В Москве задержали подростка, подозреваемого в изготовлении взрывного устройства

В квартире, где проживает молодой человек, обнаружены компоненты для изготовления СВУ.

Подросток, подозреваемый в изготовлении взрывного устройства, задержан на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник в силовых структурах.

— У него дома на улице Свободы обнаружено взрывное устройство и компоненты для его изготовления, — сказал собеседник агентства.

В настоящее время с 16-летним молодым человеком проводятся следственные действия.

Установлено, что москвич ранее связывался с 17-летним жителем Архангельска, который устроил взрыв на входе в местное управление ФСБ. Именно в ходе расследования этого дела правоохранители узнали о действиях столичного подростка.

Напомним, молодой житель Архангельска взорвал бомбу в здании УФСБ 31 октября. Сам он погиб, три сотрудника ведомства ранены. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Подростка проверяют на контакты с запрещёнными организациями.