Тимошенко заявила, что контрсанкции России разоблачили украинские власти

Политик заявила, что не боится ограничительных мер в свой адрес, так как единственное, что её волнует, — становление мира в стране.

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время пресс-конференции во Львове заявила, что контрсанкции России разоблачили власти Украины.

— Эта грязная стратегия президента, которая говорит о том, что он якобы патриот, единственный спаситель Украины, а остальные — "рука Кремля", разрушилась, — отметила Тимошенко.

Она также обратила внимание на то, что в список не попала компания Roshen и всё, что с ней связано. При этом, по словам политика, абсолютно по каждому попавшему в перечень понятно, за что он там оказался.

Тимошенко также отметила, что не боится ограничительных мер Москвы, так как всё, что её волнует, — становление мира на Украине. На основе этого списка, по мнению политика, украинцы должны сделать вывод, где — политические технологии, которые мешают развитию страны, а где — коррумпированные политические силы.

Напомним, ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил постановление о введении ответных ограничительных мер в отношении Украины. Они коснутся 322 граждан и 68 компаний этой страны. В их числе оказалась и Юлия Тимошенко.