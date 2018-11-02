ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракт против христиан в Египте, в результате которого погибло семь человек и ещё столько же получили ранения. Об этом информирует агентство Reuters.

Как сообщалось ранее, в пятницу вооружённые люди открыли огонь по микроавтобусу, в котором находились христиане. В колонне шло три автобуса, под обстрел попал один из них. Среди погибших — трое детей.

Среди пострадавших при обстреле автобуса в Египте россиян нет.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.