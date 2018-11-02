Трамп не смог ответить, о чём будет говорить с Путиным в Париже

Американский лидер Дональд Трамп не смог рассказать, о чём будет общаться с президентом РФ Владимиром Путиным на предстоящей встрече в Париже 11 ноября, сообщает РИА "Новости".

— Я понятия не имею, что сказать, — заявил глава Белого дома.

Напомним, встреча американского и российского лидеров во французской столице выпадет на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. При этом, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, переговоры Трампа и Путина будут непродолжительными.