Трамп не смог ответить, о чём будет говорить с Путиным в Париже

Читайте также

Трамп не смог ответить, о чём будет говорить с Путиным в Париже

1071

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Американский лидер Дональд Трамп не смог рассказать, о чём будет общаться с президентом РФ Владимиром Путиным на предстоящей встрече в Париже 11 ноября, сообщает РИА "Новости".

— Я понятия не имею, что сказать, — заявил глава Белого дома.

Напомним, встреча американского и российского лидеров во французской столице выпадет на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. При этом, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, переговоры Трампа и Путина будут непродолжительными.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×