Опубликовано видео ракетных учений Украины у границы с Крымом

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Опубликовано видео ракетных учений Украины у границы с Крымом

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Фото: © РИА Новости

Украинский телеканал "1+1" опубликовал видеозапись учений, которые проводятся на полигоне Ягорлык в Херсонской области, находящемся рядом с Крымом.

В учениях задействованы подразделения зенитно-ракетных войск воздушных сил, сухопутных войск и противовоздушной обороны. По словам украинских властей, манёвры являются отработкой действий войск ПВО.

На видео запечатлён пуск ракет из ЗРК "Оса-АКМ". Из-за учений была временно закрыта часть воздушного пространства над Чёрным морем.

Напомним, Вооружённые силы Украины в четверг, 1 ноября, начали боевые стрельбы с применением зенитных управляемых ракет средней и малой дальности вблизи Крыма, которые продлятся до 4 ноября.

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