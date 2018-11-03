Опубликовано видео ракетных учений Украины у границы с Крымом

Украинский телеканал "1+1" опубликовал видеозапись учений, которые проводятся на полигоне Ягорлык в Херсонской области, находящемся рядом с Крымом.
В учениях задействованы подразделения зенитно-ракетных войск воздушных сил, сухопутных войск и противовоздушной обороны. По словам украинских властей, манёвры являются отработкой действий войск ПВО.
На видео запечатлён пуск ракет из ЗРК "Оса-АКМ". Из-за учений была временно закрыта часть воздушного пространства над Чёрным морем.
Напомним, Вооружённые силы Украины в четверг, 1 ноября, начали боевые стрельбы с применением зенитных управляемых ракет средней и малой дальности вблизи Крыма, которые продлятся до 4 ноября.
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