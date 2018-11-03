В России могут запретить BlaBlaCar

Межрегиональная общественная организация "Объединение автопассажирских перевозчиков" подала коллективный судебный иск против российского представительства сервиса BlaBlaCar ООО "Комьюто Рус" c требованием заблокировать его работу.

Сервис обвиняют в платной перевозке пассажиров под предлогом "компенсации затрат на топливо", а также в помощи перевозчикам, которые используют BlaBlaCar для ухода от налогов и расходов на обеспечение безопасности.

Кроме того, по словам истцов, у сервиса отсутствует информация о водителях, наличии у них лицензии на пассажирские перевозки, состоянии их здоровья и транспортных средств.

Как сообщает РИА "Новости", истцы требуют внести BlaBlaCar в реестр запрещённых ресурсов и признать всю информацию сервиса запрещённой на территории России.

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar уже не в первый раз оказывается под угрозой закрытия: в 2017 году Тимашевский районный суд принял решение о блокировке сервиса, однако позднее суд высшей инстанции отменил его.