Адвокат: Около тысячи женщин стали жертвами домогательств Вайнштейна

По словам юриста, в ходе следствия были опрошены женщины, которые начинали работу с опальным продюсером ещё в конце 1970-х.

Американский адвокат Элизабет Феган, которая представляет интересы потерпевших по делу о домогательствах против кинопродюсера Харви Вайнштейна, заявила, что жертвами его действий стали около тысячи женщин.

— Думаю, мы говорим о сотнях (женщин. — Прим. Лайфа), я думаю, это может быть близко к тысяче, — сказала Феган в интервью телеканалу Sky News.

По словам адвоката, на данный момент как минимум 150 женщин обвинили продюсера публично. Она считает, что жертв домогательств на самом деле намного больше.

В ходе следствия также выяснилось, что "инциденты с женщинами" происходили несколько раз в неделю.

Напомним, Харви Вайнштейна обвиняют в изнасилованиях нескольких женщин, в том числе несовершеннолетней. Также большое число актрис уверяют, что пострадали от домогательств этого продюсера.