Трамп: Военные США не будут стрелять по "каравану мигрантов"

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что мигрантов, которые при пересечении границы США с Мексикой станут кидаться камнями в американских военных, арестуют, но стрелять в них не будут. Об этом сообщает телеканал CNN.

— То, что они сделали с мексиканскими военными, — это позор, — сказал американский лидер.

Трамп также отметил, что некоторые военнослужащие были ранены довольно серьёзно. По его словам, камни летели прямо в лицо.

Напомним, к границе США движется очередной "караван мигрантов". Чтобы не допустить их проникновения в страну, американские власти сообщили о возможности отправить на границу с Мексикой до 15 тысяч военных.

Ранее Трамп заявил, что кидающих камни мигрантов будут расценивать как вооружённых.