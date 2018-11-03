Участникам предстоит пройти компьютерные тесты, в которых будут оцениваться интеллектуальные способности и управленческий потенциал.

Дистанционный этап конкурса "Лидеры России" стартует 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба организатора — автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".

— 4 ноября стартует второй этап конкурса управленцев "Лидеры России" — дистанционный отбор. Он включает три блока компьютерных тестов, в которых будут оцениваться интеллектуальные способности, общие знания и управленческий потенциал участников, — говорится в сообщении.

По сравнению с аналогичным этапом прошлого конкурса изменились порядок прохождения тестов и их содержание. Первый будет направлен на выявление вербальных и числовых способностей конкурсанта. Следующий — на уровень общей эрудиции, а завершающий станет проверкой управленческого потенциала участников.

Этап пройдёт в ноябре-декабре. Организаторами заготовлены тысячи вопросов, которые ранее нигде и никогда не использовались.

— Советуем конкурсантам выполнять задания самостоятельно, ведь всех, кто пройдёт в очный этап, ждёт контрольное тестирование, — заявил руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

На прохождение каждого из этапов тестов будет даваться двое суток. Первые будут доступны с 8:00 5 ноября до 8:00 7 ноября. Тесты знаний можно будет пройти с 8:00 19 ноября до 8:00 21 ноября, а тест на определение управленческого потенциала — с 8:00 2 декабря до 8:00 4 декабря.

После каждого блока будет проходить отсев участников. Участники с наилучшими результатами будут приглашены на очные региональные полуфиналы, которые пройдут в январе-феврале 2019 года.

Как ранее писал Лайф, открытый конкурс для руководителей "Лидеры России" пройдёт уже во второй раз. 300 финалистов получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев, а победителей ждёт год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. Заявку на участие в конкурсе подали более 227 тысяч человек.