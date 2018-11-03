Трамп рассказал о нелёгкой доле Меланьи

Глава Белого дома также подчеркнул, что его супруга является "замечательной первой леди".

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Западная Виргиния рассказал, что его жене Меланье бывает с ним нелегко.

— Она замечательная, замечательная первая леди. Вот что я скажу. И если вы думаете, что это легко — быть первой леди и быть замужем за мной, то это не так уж и легко, — заявил американский лидер.

Трамп также рассказал, что во время своего визита во Вьетнам он не понимал, о чём идёт речь, когда ему говорили, что в Западной Виргинии добывают лучший уголь.

Ранее Лайф рассказывал, что Меланья Трамп не будет сопровождать своего супруга в поездках до 11 ноября.