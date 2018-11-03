Трамп рассказал о нелёгкой доле Меланьи

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Трамп рассказал о нелёгкой доле Меланьи

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Дональд Трамп и его жена Меланья Трамп. Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Глава Белого дома также подчеркнул, что его супруга является "замечательной первой леди".

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Западная Виргиния рассказал, что его жене Меланье бывает с ним нелегко.

— Она замечательная, замечательная первая леди. Вот что я скажу. И если вы думаете, что это легко — быть первой леди и быть замужем за мной, то это не так уж и легко, — заявил американский лидер.

Трамп также рассказал, что во время своего визита во Вьетнам он не понимал, о чём идёт речь, когда ему говорили, что в Западной Виргинии добывают лучший уголь.

Ранее Лайф рассказывал, что Меланья Трамп не будет сопровождать своего супруга в поездках до 11 ноября.

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