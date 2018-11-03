Сержант Собакен. Во Франции создали очки-видеокамеру для служебных псов

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Сержант Собакен. Во Франции создали очки-видеокамеру для служебных псов

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Кинологи отмечают, что такое оборудование не вредит собакам и они очень быстро привыкают к нему.

Компания Morin создала специальное оборудование для служебных собак, которые проходят пробные испытания в одном из подразделений армии Франции. Об этом сообщает Министерство вооружённых сил страны на своей странице в "Фейсбуке".

Комплекс, который получил название K9 Vision System, необходим для того, чтобы проводник служебного пса видел то же самое, что и животное. Для этого на собаку надевают маску, напоминающую очки для плавания.

Кинологи отмечают, что такое оборудование не вредит собакам и они очень быстро привыкают к нему.

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