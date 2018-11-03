Британские школьники заявили, что их однокласснику из Ирана 30 лет

По мнению учеников, их одноклассник скрыл свой возраст, чтобы получить убежище и образование в Соединённом Королевстве.

Руководители школы Stoke High в британском городе Ипсвич отстранили от занятий и начали расследование в отношении ученика, которому, по словам его одноклассников, 30 лет. Об этом сообщает издание Ipswich Star.

По его данным, мужчина приехал в Соединённое Королевство из Ирана и в этом году пошёл в школу. Его одноклассникам примерно по 15 лет.

Расследование началось после того, как школьники обнародовали в социальных сетях запись о том, что в их классе учится 30-летний мужчина.

— Как 30-летний оказался в нашем математическом классе? — говорится в сообщении одного из учеников.

По их мнению, одноклассник, чьё имя не называется, не предоставил информации о своём возрасте, чтобы получить убежище и образование в Британии.