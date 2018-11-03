США потратят $200 млн на размещение солдат на границе с Мексикой до конца года

К осени следующего года, по мнению экспертов, сумма может вырасти в полтора раза.

Американские власти потратят $200 млн на размещение солдат на границе с Мексикой. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Сообщается, что в период с апреля по сентябрь дислокация двух тысяч военнослужащих обошлась бюджету страны в $103 млн. При этом до конца года вырастет и количество солдат — до 15 тысяч. К сентябрю 2019 года сумма расходов может достичь отметки в $309 млн.

По мнению издания, продолжительность нахождения военнослужащих на южной границе будет зависеть от того, насколько быстро решатся вопросы с "караваном мигрантов", который продолжает продвигаться в сторону США.

Напомним, к американской границе движется очередной "караван мигрантов". Чтобы не допустить их проникновения в страну, американские власти сообщили о возможности отправить на границу с Мексикой до 15 тысяч военных. Дональд Трамп заявил, что стрелять по мигрантам солдаты американских ВС не будут.