Мемом на мем. Иранский генерал ответил на послание Дональда Трампа

Иранский генерал-майор Касем Сулеймани, командующий специальным подразделением "Эль-Кудс", ответил на стилизованный под постер "Игры престолов" твит президента США Дональда Трампа.
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ترامپ قمارباز؛ من حریف تو هستم #Sanctions | #iran | # شما برای ما خط و نشان میکشید؟ ایران را نمیخواهد، نیروهای مسلح ایران را نمیخواهد؛ من حریف شما هستم؛ نیروی قدس حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست که ما بخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز! بدان در آنجایی که فکر نمیکنی، ما در نزدیک شما هستیم. در هر کجا که تصور نمیکنید ما در کنار شما هستیم. ما ملت شهادت هستیم، ما ملت امام حسین(علیهالسلام) هستیم. بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم. بیا! ما منتظریم؛ ما مرد این میدان برای شما هستیم. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما، این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم. بنابراین نباید به ملت ایران اهانت بکنید، نباید به رئیس جمهور ما اهانت بکنید، باید بدانید که چه میگویید. از پیشینیان خودتان بپرسید. از تجربهی آنها بهره ببرید. یقینا در داخل آمریکا کسانی هستند و موسسات مطالعاتی فراوانی هستند که اینها را مطالعه میکنند، به او گوشزد میکنند و به او یادآوری میکنند. ۹۷/۵/۴
В ответ на заявление главы Белого дома Сулеймани опубликовал на своей странице в "Инстаграме" обработанную фотографию с подписью "Я выстою против тебя".
В комментариях к посту генерал написал на фарси пламенную тираду, что в Иране готовы к противостоянию со Штатами.
— Мы, иранский народ, прошли через сложные времена. Ты можешь начать войну, но мы будем теми, кто её закончит. Спроси своих предшественников об этом. Так что прекрати угрожать нам. Мы готовы выступить против тебя, — говорится в посте генерала.
Напомним, ранее Дональд Трамп анонсировал введение санкций против Ирана с 5 ноября. За это президента США уже успел поблагодарить премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
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