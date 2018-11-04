Мемом на мем. Иранский генерал ответил на послание Дональда Трампа

Иранский генерал-майор Касем Сулеймани, командующий специальным подразделением "Эль-Кудс", ответил на стилизованный под постер "Игры престолов" твит президента США Дональда Трампа.

В ответ на заявление главы Белого дома Сулеймани опубликовал на своей странице в "Инстаграме" обработанную фотографию с подписью "Я выстою против тебя".

В комментариях к посту генерал написал на фарси пламенную тираду, что в Иране готовы к противостоянию со Штатами.

— Мы, иранский народ, прошли через сложные времена. Ты можешь начать войну, но мы будем теми, кто её закончит. Спроси своих предшественников об этом. Так что прекрати угрожать нам. Мы готовы выступить против тебя, — говорится в посте генерала.

Напомним, ранее Дональд Трамп анонсировал введение санкций против Ирана с 5 ноября. За это президента США уже успел поблагодарить премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.