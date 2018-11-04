Xiaomi представит новый смартфон 6 ноября

Китайская компания Xiaomi в социальной сети Weibo назвала дату презентации своего нового смартфона — 6 ноября.

Производитель не называет конкретную модель, которая будет представлена, однако многие эксперты полагают, что это будет Xiaomi Redmi Note 6, ранее замеченная в базе данных Евразийской экономической комиссии.

Как писал ранее Лайф, ещё до выхода Xiaomi Redmi Note 6 и Redmi 6 Plus на AliExpress появились в продаже запчасти от них — вероятнее всего, украденные с производства.