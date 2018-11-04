Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел высотой до 4,5 километра

Вулкан Эбеко на острове Парамушир на Курилах выбросил столб пепла высотой до 4,5 километра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана на расстояние до пяти километров. В ведомстве отметили, что пеплопада не зафиксировано, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

31 августа 2018 года был зафиксирован рекордный пепловой выброс. Столб дыма поднялся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, который образовался в 2017 году.