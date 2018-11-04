В Ижевске стартовал первый чемпионат по "неолимпийским видам развлечений"

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В Ижевске стартовал первый чемпионат по "неолимпийским видам развлечений"

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Фото: © РИА "Новости" / Евгений Биятов

В рамках мероприятия можно будет проверить своё мастерство в скоростной разборке-сборке автомата Калашникова.

Первый национальный чемпионат по "неолимпийским видам развлечений" стартовал на центральной площади Ижевска в День народного единства. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

— Участие в нём могут принять все желающие, — говорится в сообщении.

Там добавили, что среди этапов чемпионата представлены гигантские городки и гигантский бильярд, рыбалка и собирательство, баскетбол и аэробейсбол. Каждый желающий сможет проверить своё мастерство в скоростной сборке автомата Калашникова.

Чемпионат также включает в себя различные мастер-классы по скандинавской ходьбе и городкам.

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