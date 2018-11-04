"Боинг" с трещиной на лобовом стекле приземлился в Красноярске

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"Боинг" с трещиной на лобовом стекле приземлился в Красноярске

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Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Пассажирский "боинг", летевший из Новосибирска в китайский город Санья, приземлился в аэропорту Красноярска с трещиной на лобовом стекле. Посадка прошла успешно в 13:24 по московскому времени.

Никто из 173 пассажиров и членов экипажа не пострадал. По данным телеграм-канала Life Shot, для пассажиров подготовили резервный борт, на котором они вылетят в Санью через час.

Напомним, Boeing 737 авиакомпании NordStar вылетел из Новосибирска в Санью. Во время полёта экипаж заметил трещину на лобовом стекле и принял решение приземлиться в Красноярске.

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