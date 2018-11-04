В Москве начался "Русский марш"

В 2014 году он закончился возбуждением уголовного дела о разжигании ненависти и вражды.

"Русский марш" начался на северо-западе столицы. Как сообщает РИА "Новости", акция пройдёт по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского, а закончится митингом.

В общей сложности ожидается до пяти тысяч человек. В районах проведения шествия усилены меры безопасности. В частности, на входе установлены рамки металлодетекторов, а движение по улицам, где проходит мероприятие, ограничено. Правопорядок обеспечивают сотрудники Росгвардии и полиции.

"Русские марш" проходит традиционно 4 ноября. В 2014 году он закончился возбуждением уголовного дела о разжигании ненависти и вражды.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Впервые его праздновали в 2005 году. Праздник был учреждён Федеральным законом "О внесении в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным.

Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.