Порошенко призвал найти и наказать убийц активистки Гандзюк

Глава государства обратился к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать убийц Екатерины Гандзюк.

Президент Украины Пётр Порошенко призвал украинских правоохранителей как можно скорее наказать убийц чиновницы и активистки Екатерины Гандзюк. С такой речью лидер страны выступил в Анталии, где находится с рабочим визитом.

— Я хочу сейчас обратиться к правоохранителям, чтобы было сделано всё возможное для того, чтобы были найдены убийцы, чтобы убийцы были наказаны, — передаёт слова Порошенко телеканал "112 Украина".

Летом неизвестные облили советницу херсонского мэра кислотой. Пострадавшую госпитализировали с ожогами. Всё это время она находилась в больнице в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, смерть Екатерины Гандзюк наступила в результате отрыва тромба.