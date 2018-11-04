В Крыму назвали комариным писком учения на Украине

По мнению местного чиновника, украинские военные лишь "бряцают оружием" и пытаются "кого-то испугать".

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал ракетные стрельбы Украины, прошедшие в соседней Херсонской области.

— Этими ракетными учениями они, наверное, хотели показать свои мускулы, но если ты хиляк, то ничего не поделаешь. Это просто бряцание оружием и желание показать перед своими хозяевами, что они что-то умеют. Бряцают оружием, думают кого-то испугать. Кого может испугать комариный писк, — приводит слова Фикса РИА "Новости".

Учения проходили на территории Херсонской области с 1 по 4 ноября. Для этого было закрыто воздушное пространство над Чёрным морем.