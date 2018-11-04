В Крыму назвали комариным писком учения на Украине

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал ракетные стрельбы Украины, прошедшие в соседней Херсонской области.
— Этими ракетными учениями они, наверное, хотели показать свои мускулы, но если ты хиляк, то ничего не поделаешь. Это просто бряцание оружием и желание показать перед своими хозяевами, что они что-то умеют. Бряцают оружием, думают кого-то испугать. Кого может испугать комариный писк, — приводит слова Фикса РИА "Новости".
Учения проходили на территории Херсонской области с 1 по 4 ноября. Для этого было закрыто воздушное пространство над Чёрным морем.
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