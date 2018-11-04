Спасатели Индонезии подняли 105 жертв крушения Boeing в Яванском море

Индонезийские власти продлили на три дня поиски жертв крушения Boeing авиакомпании Lion Air, а также его второго бортового самописца. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на руководителя национального Агентства по поиску и спасению Мохаммада Саюги.
По его словам, такое решение было принято на основании анализа места крушения, который показал, что большинство жертв находится на дне океана. В настоящее время спасатели подняли на сушу 105 жертв. Из них опознано лишь семь.
Напомним, лайнер Lion Air разбился у берегов индонезийского острова Ява. Экипаж самолёта запросил посадку сразу после взлёта, затем связь с ним прервалась. В общей сложности на борту находилось 189 человек. При крушении лайнера никто не выжил.
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