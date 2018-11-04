Спасатели Индонезии подняли 105 жертв крушения Boeing в Яванском море

По информации спасательных служб, из них удалось пока опознать лишь семь человек, другие жертвы ещё находятся на дне океана.

Индонезийские власти продлили на три дня поиски жертв крушения Boeing авиакомпании Lion Air, а также его второго бортового самописца. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на руководителя национального Агентства по поиску и спасению Мохаммада Саюги.

По его словам, такое решение было принято на основании анализа места крушения, который показал, что большинство жертв находится на дне океана. В настоящее время спасатели подняли на сушу 105 жертв. Из них опознано лишь семь.

Напомним, лайнер Lion Air разбился у берегов индонезийского острова Ява. Экипаж самолёта запросил посадку сразу после взлёта, затем связь с ним прервалась. В общей сложности на борту находилось 189 человек. При крушении лайнера никто не выжил.