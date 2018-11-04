Власти Египта хотят запретить ношение никаба в общественных местах

Депутаты парламента страны таким образом хотят последовать примеру Алжира, где подобный проект закона был принят месяц назад.

Египетские власти хотят запретить ношение никаба в общественных местах. Об этом сообщает издание Egypt Independent.

С таким законопроектом выступила депутат парламента страны Хеда Агами. Парламентарий предложила ввести соответствующие штрафы. На первый раз это может быть 56 долларов, а в случае повторного нарушения сумма увеличивается вдвое.

Депутаты парламента Египта таким образом хотят последовать примеру Алжира, где подобный проект закона был принят месяц назад. По словам Агами, такое решение не только "изменило национальную идентичность Египта, но в последнее время с этим атрибутом связано немало проблем, в том числе и в сфере безопасности".

Под общественными местами имеются в виду больницы, образовательные учреждения, библиотеки, кинотеатры, музеи, аэропорты, муниципальный транспорт и детские сады.