Британец Росс Эджли вплавь обогнул Великобританию по морю

Спортсмен шутит, что после почти полугода в открытом море ему снова придётся учиться ходить по земле.

33-летний житель Соединённого Королевства Росс Эджли стал первым человеком в истории, который смог самостоятельно обогнуть Великобританию по морю.

Для этого ему понадобилось 155 дней, чтобы проплыть три тысячи километров. Британец ежедневно плыл минимум по 12 часов, а спал на следовавшем за ним катере. Во время такого путешествия он питался в основном бананами и сжёг миллион калорий.

Спортсмен шутит, что после полугодичного заплыва ему придётся учиться ходить по земле.