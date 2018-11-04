Британец Росс Эджли вплавь обогнул Великобританию по морю

33-летний житель Соединённого Королевства Росс Эджли стал первым человеком в истории, который смог самостоятельно обогнуть Великобританию по морю.
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Росс Эджли стал первым человеком в истории, который смог самостоятельно обогнуть Великобританию по морю. Ему понадобилось 155 дней, чтобы проплыть почти 3 тысячи километров вдоль всего английского побережья Росс каждый день плыл минимум по 12 часов, а спать уходил на следовавший за ним катер. Во время путешествия Эджли питался по большей части бананами и сжёг больше миллиона калорий Но сейчас Эджли больше всего переживает не из-за веса. Спортсмен шутит, что после почти полугода в открытом море, ему снова придётся учиться ходить по земле #life#news#первые#новости#лайф#британия#RossEdgley#travel#путешествия
Для этого ему понадобилось 155 дней, чтобы проплыть три тысячи километров. Британец ежедневно плыл минимум по 12 часов, а спал на следовавшем за ним катере. Во время такого путешествия он питался в основном бананами и сжёг миллион калорий.
Спортсмен шутит, что после полугодичного заплыва ему придётся учиться ходить по земле.
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