В Алма-Ате скончался каскадёр, снявшийся в "Неудержимых" и "Кочевнике"

В городском цирке, где служил артист, его запомнили как замечательного, доброго и скромного человека.

Известный казахстанский цирковой артист и каскадёр Касым Жумагужин скончался в Аламе. Об этом сообщается на странице Алма-атинского цирка в "Фейсбуке".

— Умер артист цирка во втором поколении, джигит, известный каскадёр, снявшийся в десятках фильмов, замечательный, добрый и скромный человек Касым Жумагужин, — говорится в сообщении.

Его коллеги также выразили соболезнования родителям, супруге, детям и близким Жумагужина. Каскадёру было 34 года.

Жумагужин сотрудничал с российскими и голливудскими режиссёрами. За океаном он снялся в фильме "Неудержимые — 2", где выполнял трюки с такими актёрами, как Арнольд Шварцнеггер, Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем и Чак Норрис. Дебютировал казахстанский каскадёр в картине "Кочевник".