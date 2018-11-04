"Абсолютно заслужил". Джокович оценил победу Хачанова на турнире ATP в Париже

По словам сербского игрока, россиянин хоть и молодой, но уже состоявшийся спортсмен.

Российский теннисист Карен Хачанов полностью заслужил победу на турнире ATP во французской столице. Такое мнение высказал его соперник серб Новак Джокович.

— Я хочу сказать о том, как он хорошо играл всю неделю, он абсолютно заслужил победу в сегодняшнем матче, — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.

По словам Джоковича, Хачанов хоть и молодой, но уже состоявшийся игрок. На соревнованиях, как отмечает сербский теннисист, Карен показал отличное качество игры.

Теннисист Карен Хачанов, который является первой ракеткой России, обыграл серба Новака Джоковича в финале турнира категории Masters, состоявшегося в Париже.