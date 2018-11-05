Патриарх Кирилл рассказал, как сохранить народное единство в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что только сохранение единой системы нравственных ценностей, общей для всех традиционных религий РФ, может сохранить народное единство в стране. Об этом он заявил на проповеди после богослужения в Успенском соборе Кремля в честь Дня Казанской иконы Божией Матери.

Он отметил, что такая часть веры, как нравоучение, важна для формирования личности человека. И именно она должна лежать в основе сохранения народного единства.

По словам патриарха, исторический опыт страны показывает, насколько важны одинаковые нравственные и духовные ценности. Ведь если нет народного единства, то и вся система государства становится неустойчивой.

Также первоиерарх РПЦ выразил надежду, что россияне смогут пройти исторические испытания в это непростое время.

Ранее патриарх Кирилл провёл литургию в День Казанской иконы Божией Матери.