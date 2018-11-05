Xiaomi 6 ноября анонсирует новые ноутбуки

Компания Xiaomi объявила о том, что 6 ноября проведёт пресс-конференцию, на которой анонсирует новые ноутбуки.

Ранее в социальной сети Weibo была опубликована запись, в которой заявлялось о проведении пресс-конференции, где должен быть анонсирован выход некоего нового продукта. Изначально СМИ предположили, что речь идёт о новых смартфонах, однако позднее в Сети появилась информация о том, что компания анонсирует новые ноутбуки.

Как сообщает портал igeekphone.com, будет представлено два лэптопа с диагональю экрана 13,3 и 15,5 дюйма. Предполагается, что они будут оснащены процессорами от Intel i3 и i5 в зависимости от комплектации.

Будет ли их дизайн отличаться от уже существующих моделей ноутбуков — неизвестно. Цена устройства не превысит 430 долларов.