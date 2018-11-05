От любви до ненависти. Фанаты "Спартака" вновь оскорбляли Глушакова

Болельщики "Спартака" во время домашней игры с "Уралом" снова освистывали и оскорбляли полузащитника московского клуба Дениса Глушакова.

Футболист наблюдал за встречей со скамейки запасных. Но за десять минут до конца первой половины встречи он скрылся в раздевалке.

Стоит отметить, что это не первый случай обструкции Глушакова со стороны фанатов. В поединке чемпионата России против "Рубина", а затем в кубковом матче с "Анжи" игроку также были адресованы оскорбительные кричалки.

Напомним, после увольнения наставника красно-белых Массимо Карреры попавший в опалу к итальянскому специалисту полузащитник вернулся в основную команду "Спартака". При этом фанаты клуба потребовали отстранить Глушакова от основы "в связи с нарушением основных спортивных принципов и ненадлежащим исполнением роли капитана команды".