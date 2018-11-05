Власти Индонезии назвали причину крушения Boeing

Власти Индонезии заявили, что лайнер авиакомпании Lion Air разбился от сильного удара о поверхность Яванского моря.

— Boeing 737 Max 8 развалился на части от удара о воду, никаких следов, указывающих на разгерметизацию воздушного судна в полёте, не обнаружено, — рассказал радиостанции Elshinta глава Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

Он добавил, что специалисты не установили "изношенность материалов" потерпевшего крушение лайнера.

Напомним, Boeing со 189 пассажирами и членами экипажа разбился у берегов острова Ява. При крушении никто не выжил. Спасателям удалось поднять на сушу 105 жертв, из которых опознано лишь семь.