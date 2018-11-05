Число жертв при наводнении в Италии возросло до 30 человек

Министр иностранных дел страны Маттео Сальвини отметил, что для обеспечения безопасности нужно €40 млрд.

В Италии число жертв при наводнении увеличилось до 30 человек. Об этом сообщают местные власти.

Отмечается, что министр внутренних дел страны Маттео Сальвини заявил, что для обеспечения безопасности необходимо собрать 40 миллиардов евро. Он обещал найти эту сумму и выразил надежду, что Евросоюз не обвинит его в перерасходе средств.

Однако ЕС считает, что такой бюджет только приведёт усугублению дефицита денег в Италии.

Ранее сообщалось о 12 погибших при наводнении на Сицилии. Среди них была семья из девяти человек.