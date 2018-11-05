Луценко рассказал о следствии по нападению с кислотой на чиновницу

По словам украинского генпрокурора, за время следствия было проведено более 350 допросов и свыше 20 экспертиз.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о следствии по делу об убийстве херсонской активистки, журналистки и советницы мэра города Екатерины Гандзюк. На своей странице в "Фейсбуке" Луценко написал, что скоро расследование будет завершено, а исполнители и организатор предстанут перед судом.

— Следствие Нацполиции, которое ни на день не останавливалось (были проведены 367 допросов, 21 экспертиза, проверки на детекторе лжи и иные процессуальные действия), скоро будет завершено, — отметил он, добавив, что воспринимает смерть Гандзюк как личное горе, и 4 ноября, в день кончины активистки, провёл совещание в связи с произошедшим.

Напомним, 31 июля неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой, после чего она была госпитализирована с ожогами и с тех пор была в тяжёлом состоянии. Ранее следствие велось по делу о покушении на убийство, однако после смерти активистки оно было переквалифицировано на заказное умышленное убийство.

Как писал Лайф, президент Украины Пётр Порошенко призвал правоохранителей как можно скорее найти и наказать убийц. С аналогичным призывом обратился еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.