Нетаньяху рассчитывает встретиться с Путиным в Париже 11 ноября

На данный момент у российского лидера запланирована беседа с американским коллегой Дональдом Трампом.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным 11 ноября во время визита в Париж. Об этом сообщил замглавы Департамента Евразии МИД Израиля Алекс Бен-Цви, отметив, что формат встречи на данный момент ещё неизвестен.

— Это всё находится в процессе. Будет ли такая встреча, я ещё не знаю, — сказал Бен-Цви. — Они 100% встретятся и будут разговаривать, но будет ли это за столом или как-то ещё, пока неясно.

Напомним, 11 ноября в Париже пройдут мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. В рамках визита Владимира Путина во Францию у него запланирована беседа с американским лидером Дональдом Трампом. Как писал Лайф, турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что также надеется переговорить с президентами США и России.