Уральская чиновница — детям: "Государство не просило вас рожать"

Ольга Глацких объяснила старшеклассникам и студентам, от кого им следует ждать помощи.

Не успел утихнуть скандал с саратовским министром, которая предложила жить "на макарошках", как ещё одна чиновница ошеломила всех не менее интересным заявлением. Глава Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких раскритиковала юных россиян за несамостоятельность и объяснила, что государство им "ничего не должно".

Чиновница провела встречу в Кировограде с юными волонтёрами, в ходе которой её спросили о финансировании детских проектов муниципальными властями. Глацких объяснила старшеклассникам и студентам, от кого им следует ждать помощи.

— Молодые люди считают, что государство им всё должно. Нет, вам государство вообще, в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать, — цитирует чиновницу портал 66.ru.

Директор Департамента молодёжной политики призвала собеседников менять представление о помощи властей "в своих головах, и у знакомых, и у одноклассников" и решать свои проблемы самостоятельно.

Ольга Глацких — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года и заслуженный мастер спорта. Должность главы Департамента молодёжной политики Свердловской области она занимает с 2016 года.

Ранее из-за скандального высказывания была уволена министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова. Чиновница уверяла, что россияне могут прожить месяц на 3,5 тысячи рублей — якобы "макарошки всё время стоят одинаково". А ещё раньше скандал разразился в Воронежской области, где выходящему на пенсию замгубернатора Юрию Агибалову выплатили сразу 23 должностных оклада.

Стали "героями" соцсетей и чиновники Минлесхоза Оренбургской области, снявшие видеоролик со стриптизом, переодеванием и пьянкой. После пикантного ролика они также были уволены.