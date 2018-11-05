Медведев заявил о достижении приемлемого уровня цен на нефть

По словам премьера, цели на максимальные цены никогда не ставились, так как это плохо сказывается на развитии экономики.

Мировые цены на нефть достигли приемлемого для России уровня. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на онлайн-конференции в Шанхайской медиагруппе.

— В настоящий момент цены выровнялись, и мы никогда не были заинтересованы в том, чтобы цены были максимально высокими: это грозит остановкой развития экономики, — сказал Медведев.

По словам главы кабмина, на развитие экономики влияют западные санкции. Россия в сложившихся условиях обнаружила "источник самореализации, источник собственного развития". И поэтому максимальные цены на нефть, по его мнению, не были целью для России.

Медведев добавил, что сельское хозяйство страны начало развиваться "ударными темпами".

Как ранее писал Лайф, российский премьер прибыл в Китай с трёхдневным официальным визитом, где уже выступил за развитие кредитования между Россией и Китаем в нацвалютах.