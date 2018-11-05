Причиной крушения индонезийского Boeing мог стать неисправный датчик скорости

Как ранее сообщалось, в авиакатастрофе погибло 189 человек. На сушу было поднято 105 тел.

У разбившегося в Индонезии самолёта авиакомпании Lion Air мог быть неисправен датчик воздушной скорости, поэтому у пилотов могли быть некорректные данные о скорости и высоте, сообщает Би-би-си.

По словам следователя Нурчаио Утомо, специалистам предстоит узнать, была ли проблема связана с индикатором, измерительным прибором, сенсором или самим компьютером.

— Это то, чего мы ещё пока не знаем и выясним, — сказал он.

Напомним, лайнер, на котором находилось 189 человек, разбился у берегов острова Ява спустя короткое время после взлёта. При крушении никто не выжил. На сушу удалось поднять 105 погибших, однако по последним данным опознано было лишь 14.

Ранее также сообщалось, что у самолёта были технические неисправности во время предыдущих двух полётов, третий же оказался фатальным. Как писал Лайф, ранее власти Индонезии раскрыли новые данные о крушении Boeing.