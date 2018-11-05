Плавание, бадминтон, лыжи. Медведев рассказал, как поддерживает физическую форму

Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, как, несмотря на загруженность, поддерживает свою физическую форму. Об этом его спросили в Китае в ходе онлайн-конференции в Шанхайской медиагруппе.
Глава Правительства РФ рассказал, что не наедается на ночь, играет в бадминтон, плавает, катается на велосипеде, а зимой — на лыжах. Заниматься спортом он старается с молодости.
— Это была и гребля, и некоторое время я занимался, действительно, атлетикой. В настоящий момент я просто стараюсь каждый день что-то подобное делать, чтобы форму не терять, — рассказал Медведев.
Он добавил, что даже в поездках старается с утра размяться, чтобы быть в хорошей форме. По его мнению, нужно заниматься спортом, если хочешь быть успешным и востребованным.
Также сегодня Медведев рассказал, кто решает, какой галстук и пиджак ему надеть.
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