Плавание, бадминтон, лыжи. Медведев рассказал, как поддерживает физическую форму

По словам премьера, даже в рабочих поездках он старается уделить время для разминки.

Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, как, несмотря на загруженность, поддерживает свою физическую форму. Об этом его спросили в Китае в ходе онлайн-конференции в Шанхайской медиагруппе.

Глава Правительства РФ рассказал, что не наедается на ночь, играет в бадминтон, плавает, катается на велосипеде, а зимой — на лыжах. Заниматься спортом он старается с молодости.

— Это была и гребля, и некоторое время я занимался, действительно, атлетикой. В настоящий момент я просто стараюсь каждый день что-то подобное делать, чтобы форму не терять, — рассказал Медведев.

Он добавил, что даже в поездках старается с утра размяться, чтобы быть в хорошей форме. По его мнению, нужно заниматься спортом, если хочешь быть успешным и востребованным.

Также сегодня Медведев рассказал, кто решает, какой галстук и пиджак ему надеть.